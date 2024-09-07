В США ищут лётчиков для обучения пилотов ВСУ полётам на F-16 на базе в Румынии

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Американский подрядчик в оборонной сфере занимается активным поиском и рекрутингом бывших военных лётчиков в США. Им предстоит работа на военной базе в Румынии, где в числе прочего украинские пилоты проходят подготовку к работе на истребителях F-16.
Компания-подрядчик Draken International, работающая в области оборонной авиации, разместила на своём сайте вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков, а также специалистов по техническому обслуживанию F-16, передаёт РИА Новости. Согласно описанию вакансий, речь идёт о подготовительной работе по управлению, обслуживанию и эксплуатации военных самолётов на базе в Румынии.
Потенциальные кандидаты должны иметь не менее двух тысяч часов налёта, а также успешно пройти проверку Секретной службы США не позднее 1 сентября 2023 года. При этом организация разместила вакансии только на американском сайте. На портале её европейского филиала эти позиции отсутствуют.
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Александр Бойцов