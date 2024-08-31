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Потеря ВСУ пилота, способного управлять истребителем F-16, стала серьезным ударом для Киева. Об этом для издания InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.
По его словам, необходимы годы, чтобы правильным образом подготовить летчиков, особенно если существуют различные барьеры. Боснич отметил, что за последний год украинская армия лишилась множества пилотов.
Обозреватель выразил мнение, что украинские летчики нередко совершают полеты, изначально обреченные на провал.
Ранее сообщалось, что украинский летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от западных союзников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.
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Обозреватель выразил мнение, что украинские летчики нередко совершают полеты, изначально обреченные на провал.
Ранее сообщалось, что украинский летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от западных союзников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.
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Екатерина Коршунова