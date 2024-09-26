В Курской области произошел трагический инцидент, связанный с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», несколько украинских солдат были расстреляны своими товарищами за попытку сдаться в плен.
Событие случилось вблизи села Веселое в Глушковском районе. Группа солдат решила прекратить вооруженное сопротивление и подняла белый флаг на шведской боевой машине пехоты CV-90. Они направились в сторону российских позиций на высокой скорости, однако их однополчане, не желая допустить сдачи, открыли огонь с использованием противотанковых управляемых ракет.
К сожалению, экипаж бронемашины не выжил в результате нападения. Пленный солдат украинской армии, Ярослав Запорожец, ранее рассказал, что офицеры ВСУ не принимают участия в боевых действиях, ограничиваясь передачей приказов по радиосвязи. Он отметил, что его подразделение, прибывшее на новую позицию, получило лишь карту местности и указания, не имея при этом должной подготовки и навыков. В результате несогласованности действий они оказались в окружении, что и привело к решению сдаться.
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