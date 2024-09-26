Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении

Генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о успешных действиях российских войск на курском направлении.
По его словам, сегодня российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии», что приводит к тому, что украинские военнослужащие начинают покидать свои позиции и отходить.
Ранее Алаудинов также комментировал неудачные попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять господствующие высоты в Курской области, утверждая, что эти усилия терпят провал на участках, находящихся под контролем его бойцов. Командир спецназа отметил, что противник осознает отсутствие перспектив для продвижения, учитывая возведенную в регионе эшелонированную оборону.
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«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — отметил Алаудинов.
Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии», что приводит к тому, что украинские военнослужащие начинают покидать свои позиции и отходить.
Ранее Алаудинов также комментировал неудачные попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять господствующие высоты в Курской области, утверждая, что эти усилия терпят провал на участках, находящихся под контролем его бойцов. Командир спецназа отметил, что противник осознает отсутствие перспектив для продвижения, учитывая возведенную в регионе эшелонированную оборону.
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Елена Перлова