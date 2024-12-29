В США испугались последствий ядерного плана Пентагона

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Продолжающийся в США процесс обновления ядерной триады становится почвой для гонки вооружений с Россией и Китаем. Об этом сообщает Институт ответственного государственного управления Куинси в США в соцсети X.
В сообщении института указывается, что каждый новый американский образец ядерного оружия побуждает Москву и Пекин наращивать собственный арсенал. Данные шаги со стороны Вашингтона не способствуют безопасности страны.
В конце ноября текущего года стало известно, что США ведут активный процесс обновления ядерной триады, которая включает в себя средства доставки ядерного оружия. В мировом сообществе не раз указывали на то, что ядерная политика Штатов значительно подорвала глобальный стратегический баланс.
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