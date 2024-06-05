Путин знает о присутствии западных инструкторов на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что знает о присутствии западных инструкторов на Украине и добавил, что они несут потери, о чём молчат в США и Европе.
«С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет — они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают», — рассказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ.
При этом он отметил, что эти данные в США и Европе предпочитают не раскрывать.
Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.
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Элина Позднякова