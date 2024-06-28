В США испугались «Трампокалипсиса» после дебатов

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Провал президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом повысил вероятность возвращения Трампа к власти, сообщил советник сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, который также поддерживает демократов.
В письме, содержание которого стало известно Washington Post, советник Хоффмана отметил, что Байден провел «ужасную ночь», подтвердив опасения по поводу его возраста как главной слабости на выборах.
Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена вызвало панику в рядах Демократической партии США.
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«Наши шансы на "Трампокалипсис-2" резко возросли», — цитирует газета письмо, назвав такой исход «трагичным».
Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена вызвало панику в рядах Демократической партии США.
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Артем Кузьмин