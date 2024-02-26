В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента

Фото: iStock/ slexp880
В России 26 февраля начинаются дебаты между кандидатами на должность главы государства, напоминает РИА Новости.
Исходя из утвержденного Центризбиркомом графика, совместные агитационные мероприятия между кандидатами планируются на пяти телеканалах и трех радиоканалах.
Первые дебаты состоятся в понедельник, в 15.00 на "Россия 1". Телеканал также будет транслировать дебаты 27 и 28 февраля, а также 4 и 5 марта. На "России 24" агитационные мероприятия планируются 27, 28 и 29 февраля и 5, 6 и 7 марта. На Первом канале дебаты пройдут 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта. На "ТВ-центре": 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. ОТР проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта.
На радио дебаты состоятся 27 и 28 февраля, а также 5 и 6 марта на "России", "Вестях FM" и "Маяке".
В мероприятиях ожидается участие трех кандидатов: Владислава Даванкова от "Новых людей", Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ. Действующий президент Владимир Путин, также участвующий в очередных президентских выборах отказался от дебатов.
ПрезидентСкие выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Читайте также:
В России началось досрочное голосование на выборах президента
Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
Первые дебаты состоятся в понедельник, в 15.00 на "Россия 1". Телеканал также будет транслировать дебаты 27 и 28 февраля, а также 4 и 5 марта. На "России 24" агитационные мероприятия планируются 27, 28 и 29 февраля и 5, 6 и 7 марта. На Первом канале дебаты пройдут 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта. На "ТВ-центре": 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. ОТР проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта.
В мероприятиях ожидается участие трех кандидатов: Владислава Даванкова от "Новых людей", Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ. Действующий президент Владимир Путин, также участвующий в очередных президентских выборах отказался от дебатов.
ПрезидентСкие выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Читайте также:
В России началось досрочное голосование на выборах президента
Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
Ювелина Бернст