В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа

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В Атланте начались первые телевизионные дебаты американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что организатором является телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие. Помимо этого, впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки в студии будут находиться только модераторы, телеоператоры и участники.
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп будут стоять за подиумами. Мероприятие рассчитано на 90 минут. Заранее заготовленных текстов у участников не будет. Им запрещено общаться с помощниками. Дональду Трампу будет предоставлено последнее слово.
Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп будут стоять за подиумами. Мероприятие рассчитано на 90 минут. Заранее заготовленных текстов у участников не будет. Им запрещено общаться с помощниками. Дональду Трампу будет предоставлено последнее слово.
Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Неприемлемо»: Трамп оценил условия Путина для урегулирования конфликта на Украине
Дарья Осипова