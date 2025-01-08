В США конфисковали квартиры российского бизнесмена в Майами на сумму в $1,8 млн

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Власти США конфисковали две квартиры российского бизнесмена Виктора Перевалова в Майами на сумму в 1,8 миллиона долларов. Соответствующее распоряжение появилось на сайте американского Минюста.
«Министерство юстиции объявило сегодня, что в соответствии с судебным решением о взыскании задолженности и окончательным постановлением о конфискации, вступившим в силу 7 января, оно обеспечило конфискацию двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые обслуживались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет примерно 1,8 миллиона долларов», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минюста, эти квартиры Перевалов сдавал и обслуживал в обход санкционных ограничений. Судебное разбирательство по данному делу было инициировано в феврале прошлого года. В приговоре указывается конфискация двух кондоминиумов, которыми распоряжался нанятый Переваловым человек с 2018 по 2023 год.
Виктор Перевалов попал в санкционный список США в 2018 году. Причиной этого стало участие бизнесмена в строительстве крымской трассы «Таврида». Также по санкции попал бизнес-партнер Перевалова Валерий Абрамов, с которым они являются соучредителями АО «ВАД».
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Иван Мусатов