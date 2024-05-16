В США Макрона уличили в ядерном блефе

Фото: сайт Кремля
Французский лидер Эммануэль Макрон переоценивает силы ядерного сдерживания своей страны. Об этом заявил почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Вятт, приводит его слова Politico.
По его словам, ядерных арсеналов Франции и Великобритании достаточно лишь для того, чтобы защитить только свои собственные территории от потенциального удара России.
Макрон, по мнению эксперта, сильно преувеличивает возможности своей страны, говоря о способности Парижа защитить Европу, прибегая к блефу.
Вятт уверен, что Франция просто не обладает теми ресурсами, о которых заявляют политики, когда рассуждают о конфликте с Россией.
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Макрон, по мнению эксперта, сильно преувеличивает возможности своей страны, говоря о способности Парижа защитить Европу, прибегая к блефу.
Вятт уверен, что Франция просто не обладает теми ресурсами, о которых заявляют политики, когда рассуждают о конфликте с Россией.
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Анастасия Хохлова