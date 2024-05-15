Макрон шокирован нападением на премьера Словакии

Румынские пограничники обнаружили в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, которые, предположительно, могут быть дезертирами. Об этом сообщила представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан в беседе с агентством Agerpres.