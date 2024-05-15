Макрон шокирован нападением на премьера Словакии

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо.
Об этом глава Франции заявил в социальной сети Х. Он подчеркнул, что решительно осуждает это нападение.
Также Макрон выразил слова поддержки Фицо, его семье и словацкому народу.
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали после заседания правительства в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с общественностью. Политика экстренно с привлечением авиации госпитализировали в медицинское учреждение.
Менее получаса назад словацкие СМИ сообщали, что Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется.
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Также Макрон выразил слова поддержки Фицо, его семье и словацкому народу.
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали после заседания правительства в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с общественностью. Политика экстренно с привлечением авиации госпитализировали в медицинское учреждение.
Менее получаса назад словацкие СМИ сообщали, что Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется.
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Алёна Самарева