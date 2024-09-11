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Угроза прямого военного столкновения НАТО и России сейчас наиболее реальна за всё время существования Североатлантического альянса. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он подчеркнул, что НАТО так или иначе агитировал за войну с СССР, а затем с Россией, начиная с 50-х годов прошлого века. По мнению репортёра, именно сейчас как никогда ранее реальна перспектива такого столкновения.
Москва неоднократно подчёркивала, что не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс. Однако Россия в то же время не намерена оставлять без внимания и равнозначного ответа какие-либо действия, представляющие потенциальную опасность для её интересов.
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«Наступают опасные времена», — с сожалением констатировал Боуз.
Москва неоднократно подчёркивала, что не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс. Однако Россия в то же время не намерена оставлять без внимания и равнозначного ответа какие-либо действия, представляющие потенциальную опасность для её интересов.
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Александр Бойцов