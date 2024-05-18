В США обратили внимание на замалчивание Блинкеном одного обещания Украине

Госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковали за то, что во время визита в Киев замалчивал тему возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Он не давал такого обещания, заявил журналист Кен Клиппенстайн в репортаже Responsible Statecraft (RS).