Фото: сайт Госдепа США
Госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковали за то, что во время визита в Киев замалчивал тему возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Он не давал такого обещания, заявил журналист Кен Клиппенстайн в репортаже Responsible Statecraft (RS).
«Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов и не говорится о международно признанных границах», – указано в статье.
Автор обращает внимание на тот факт, что поездка американского дипломата была впервые анонсирована как способ подчеркнуть поддержку США «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», который, по-видимому, включал признание суверенитета республики над Крымом и Донбассом.
Журналист также указал на все более пессимистичные заголовки, рассказывающие о событиях на Украине – конфликт развивается на руку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Войска на передовой в зоне боевых действий рассказывают о почти критической ситуации в восточной части страны, жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал странным поведение Энтони Блинкена и его выступление в баре во время визита в Киев.
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Александр Климов