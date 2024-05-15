Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Блинкен поел с Кулебой пиццу и сыграл на гитаре в киевском баре

Блинкен поел с Кулебой пиццу и сыграл на гитаре в киевском баре

Блинкен спел в киевском баре песню канадского музыканта Нила Янга
15 мая 2024, 08:05
Фото: iStock/ ipopba

Фото: iStock/ ipopba

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в местном баре. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что он исполнил песню канадско-американского музыканта Янга Rockin' in the Free World 1989 года.

Кроме того, он отведал местной пиццы. Во время официальных выступлений Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент. По его словам, расширение мобилизации в стране является «трудным, но необходимым» решением.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Он заявил, что каждый украинцев сможет воспользоваться своим правом голосовать.

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Блинкен: США намерены конфисковать российские активы

Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
#выборы
#сша
#радио
#украина
#план
#всу
#киев
#блинкен
В ЛНР силы РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой
15 мая 2024, 09:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с данного пункта корректировался артиллерийский огонь. По словам Марочко, в результате атаки противник потерял троих солдат, а также средства связи и наблюдения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта

В ВСУ заявили о «масштабном неприятии к армии» на Украине
#россия
#всу
#вс рф
#путин
#солдат
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ перебрасывают западную технику под Харьков
Рогов: ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление
15 мая 2024, 08:55

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти», — рассказал Рогов.

По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины. По его словам, в регионе уже замечены боевики как минимум четырёх украинских подразделений.

При этом Рогов подчеркнул, что главное сражение на этом направлении ещё впереди, и рассчитывать на «лёгкую прогулку» украинской армии точно не стоит.

Читайте также:

ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами

Блинкен спел в киевском баре песню канадского музыканта Нила Янга

Путин назвал надежность гарантий главной проблемой в переговорах по Украине
#сво
#владимир рогов
#харьковская область
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами
15 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Сотрудники ФСБ в Авдеевке обнаружили заминированные схроны со взрывчаткой и патронами, об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.
«УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в обнаруженных схронах найдено 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатомётный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов для стрелкового оружия.

Сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населённых пунктов Донецкой Народной Республики, заключили в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

Бьётся головой об стену: Кулеба рассказал, как пытается получить Patriot для ВСУ

Блинкен спел в киевском баре песню канадского музыканта Нила Янга

Путин назвал надежность гарантий главной проблемой в переговорах по Украине
#авдеевка
#днр
#фсб
#мина
#оружие
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал главную проблему переговоров по Украине
Путин назвал надежность гарантий главной проблемой в переговорах по Украине
15 мая 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий со стороны Запада. Об этом он сообщил в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», текст доступен на сайте Кремля.
По словам главы государства, Россия имеет дело с государствами, правящие элиты которых выбирают мироустройство не на основе международного права. Путин отметил, что поведение Запада хоть и базируется на правилах, однако они словно меняются вместе с политической конъюнктурой и интересами.

Президент особенно подчеркнул, что РФ желает всеобъемлющего и справедливого урегулирования украинского противостояния мирными способами. Российский лидер положительно оценил подходы КНР к урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта

Великобритания разрешила Украине наносить удары по Крыму

В ВСУ заявили о «масштабном неприятии к армии» на Украине
#россия
#президент
#всу
#путин
#спецоперация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бьётся головой об стену: Кулеба рассказал, как пытается получить Patriot для ВСУ
15 мая 2024, 07:50

Фото: iStock/e-crow

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему приходится биться головой об стену, чтобы получить системы Patriot для Киева, его слова приводит Bloomberg.
«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — заявил глава украинского иностранного ведомства.

Напомним, 14 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен нанёс официальный визит в Киев. На фоне успешного наступления, которое ВС РФ проводят в Харьковской области, украинский президент Владимир Зеленский попросил у Штатов ещё две системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
#сво
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России после атаки беспилотников на топливную базу произошло два взрыва
Ростовский губернатор Голубев: дроны атаковали топливную базу, там были взрывы
15 мая 2024, 07:39

Фото: istock / Leonid Ikan

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали топливную базу в Ростовской области. Там произошло два взрыва. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», — сообщил Голубев.

Губернатор отметил, что пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее российские средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на территории Крыма. Военные ВСУ применили для атак французские управляемые авиабомбы Hammer, а также американские противорадиолокационные ракеты HARM. Все ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности

Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО
#губернатор
#военные
#радио
#бпла
#план
#возгорание
#происшествия
#всу
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
15 мая 2024, 07:25

Фото: istock / e-crow

Российские средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на территории Крыма. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
Военные ВСУ применили для атак французские управляемые авиабомбы Hammer, а также американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, украинская армия использовала беспилотники и крупнокалиберные реактивные снаряды. Все ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее был раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью

«Обращались в бегство»: Стало известно, что делали украинцы при виде пушки танка РФ

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности
#военные
#армия
#владимир путин
#президент
#план
#операции
#сво
#всу
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области
Боец ВС России: инженеры предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области
15 мая 2024, 06:53

Фото: istock / Irina Piskova

Бойцы ВСУ при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штурмовика с позывным «Вин».
Он отметил, что дамба заранее была заминирована. Солдаты ВСУ планировали взорвать ее и затопить окрестности, затруднив тем самым продвижение российских военных. Саперы группировки войск «Север» заметили заряды и обезвредили их.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что следующие недели станут для Украины решающими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Ты цыган»: На Украине неожиданно высказались об уклонистах

Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия

Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ
#владимир путин
#президент
#радио
#операции
#лидер
#солдаты
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации
Небензя назвал рекордными масштабы уклонения украинцев от мобилизации
15 мая 2024, 06:38

Фото: istock / Oleksander Bontei

Масштабы уклонения украинских граждан от мобилизации — рекордные. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.
Постпред отметил, со дня вступления в силу закон об ужесточении мобилизации, с 18 мая, украинцы призывного возраста станут фактически бесправными и окажутся вне закона.

«И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их «картине мира» украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну», — указал дипломат.
Небензя напомнил, как граждане Украины мужского пола для побега из страны бросают на границе свои машины, переодеваются в женскую одежду и идут на различные хитрости.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Ранее Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

#закон
#страны
#призывник
#мужчины
#оон
#владимир зеленский
#небензя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф