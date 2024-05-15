Блинкен поел с Кулебой пиццу и сыграл на гитаре в киевском баре

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в местном баре. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что он исполнил песню канадско-американского музыканта Янга Rockin' in the Free World 1989 года.
Кроме того, он отведал местной пиццы. Во время официальных выступлений Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент. По его словам, расширение мобилизации в стране является «трудным, но необходимым» решением.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Он заявил, что каждый украинцев сможет воспользоваться своим правом голосовать.
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Кроме того, он отведал местной пиццы. Во время официальных выступлений Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент. По его словам, расширение мобилизации в стране является «трудным, но необходимым» решением.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Он заявил, что каждый украинцев сможет воспользоваться своим правом голосовать.
Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова