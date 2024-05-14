Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ

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Военный эксперт Алексей Леонков назвал лукавством все заверения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что новые поставки вооружений ВСУ изменят ситуацию на фронте в пользу Украины.
«Когда Блинкен говорит, что это изменит ситуацию, — это лукавство. У Украины нет самого главного ресурса — квалифицированного персонала. Очень мало опытных бойцов, а из тех, кого они через четырехнедельную подготовку посылают на линию боевого соприкосновения, 90% не выживают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Леонков.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
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