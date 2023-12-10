В США назвали абсурдными слова главы Пентагона о Путине

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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина об угрозе Западной Европе в случае победы Владимира Путина абсолютно абсурдны. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Stephen Gardner.
Дэвис добавил, что в интересах российского президента только безопасность собственной страны, поэтому все заявления Остина об угрозе Европе абсурдны.
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Анастасия Чинкова