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Бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область при помощи оружия НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала Through the eyes of.
Риттер охарактеризовал нападение на Курскую область как атаку НАТО на Россию и подчеркнул, что это событие войдет в историю как «как один из величайших военных провалов всех времен». По мнению эксперта, у российской армии получила возможность лучше подготовиться к военной стратегии Североатлантического альянса.
Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
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«После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают», – резюмировал Риттер.
Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
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Александр Климов