МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области

Фото: Минобороны РФ
Российские войска уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, передает Министерство обороны РФ.
Беспилотная разведка обнаружила немецкую машину ЗРК, готовящуюся к выходу на боевые позиции в районе населенного пункта Сенное.
Также стало известно, что снимки объективного контроля подтвердили уничтожение объекта и работавшего на нем персонала.
Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки уничтожения зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области Украины.
Читайте также:
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост
ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
В России разработали новейшую систему ПВО
«Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар», – подчеркнули в ведомстве.
Также стало известно, что снимки объективного контроля подтвердили уничтожение объекта и работавшего на нем персонала.
Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки уничтожения зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области Украины.
Читайте также:
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост
ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
В России разработали новейшую систему ПВО
Александр Климов