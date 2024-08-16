Фото: istock/Vladislav Stepanov
Нехватка живой силы в Вооруженных силах Украины связана с провальным наступлением Киева в 2023 году. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Он сообщил, что главная проблема Украины в отсутствии достаточного количества резервов. Эксперт отметил, что у Киева нет достаточного количества подразделений для подкрепления повсюду.
По его словам, отправка украинских военных в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, но уверенности в том, что операция окупиться у Украины нет. Ли пояснил, что ситуация у ВСУ должна улучшиться к следующему году. Помимо этого, к этому времени увеличится западное производство артиллерийских боеприпасов.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
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По его словам, отправка украинских военных в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, но уверенности в том, что операция окупиться у Украины нет. Ли пояснил, что ситуация у ВСУ должна улучшиться к следующему году. Помимо этого, к этому времени увеличится западное производство артиллерийских боеприпасов.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
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Дарья Осипова