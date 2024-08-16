Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стала известна причина нехватки живой силы у Украины

Стала известна причина нехватки живой силы у Украины

WSJ: нехватка живой силы в ВСУ связана с провальным наступлением Киева 2023 года
16 августа 2024, 09:18
Фото: istock/Vladislav Stepanov

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Нехватка живой силы в Вооруженных силах Украины связана с провальным наступлением Киева в 2023 году. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Он сообщил, что главная проблема Украины в отсутствии достаточного количества резервов. Эксперт отметил, что у Киева нет достаточного количества подразделений для подкрепления повсюду.

По его словам, отправка украинских военных в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, но уверенности в том, что операция окупиться у Украины нет. Ли пояснил, что ситуация у ВСУ должна улучшиться к следующему году. Помимо этого, к этому времени увеличится западное производство артиллерийских боеприпасов.



Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

Читайте также:

Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области

Названа реальная причина нападения ВСУ на Курскую область

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
#мо
#эксперт
#операция
#армия
#производство
#участок
#кадры
#всу
#солдат
#атака
#рф
Российский комбат рассказал, как изменился характер спецоперации за два года
Командир Барс-23 Викинг: характер боевых действий за два года сильно изменился
16 августа 2024, 09:05

Фото: iStock/Diy13

Командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащий, который воевал в рядах ополченцев еще в Славянске в 2014 году, отметил, что радикальные отличия заметны даже в сравнении с 2022 годом. По его словам, если в начале конфликта в его подразделении было только 2 БПЛА, то на сегодняшний день с обеих сторон есть разные виды дронов — FPV, коптеры со сбросами, «крылья» для разведки, наземные дроны.

Уточняется, что в скором времени подразделение должно получить эвакуационный робот с рукой-манипулятором. Данная техника актуальна, поскольку при попытке вытащить раненых подразделение теряет больше людей, чем при штурме, заключил командир Барс-23 Викинг.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря 5 дронов

Российские бойцы вернули контроль над селом Крупец в Курской области

Массированный огонь российских войск сорвал атаку ВСУ на Белгородскую область
#техника
#робот
#бпла
#контроль
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: Киев перебрасывает медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
16 августа 2024, 08:47

Фото: iStock/sergeyryzhov

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев перебрасывает врачей из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на курском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного эксперта, зафиксировано сворачивание некоторых полевых госпиталей, в которых оказывали первую медицинскую помощь украинским солдатам, получившим ранения на передовой в Харьковской области. Марочко отметил, что это отрицательно скажется на ситуации с безвозвратными потерями для 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Примечательно, что о потерях в данных бригадах ранее неоднократно сообщало российское военное ведомство.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

Читайте также:

Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком

Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области

Стала известна личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи
#помощь
#армия
#участок
#армия россии
#всу
#минобороны
#медики
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком
16 августа 2024, 08:11

Фото: iStock/Zhenikeyev

На Украине мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в ВСУ определили в пулеметчики. Об этом рассказал сам пострадавший, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко, передает РИА Новости.
В детстве мужчина лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. В декабре 2023 года в Изюмском районе Харьковской области правоохранители остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.

После прохождения военно-врачебной комиссии Гаврощенко принес в военкомат справку о непригодности к военной службе, но после этого его еще раз отправили в медучреждение. В итоге мужчину признали годным к службе и отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ.

Читайте также:

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря 5 дронов

Массированный огонь российских войск сорвал атаку ВСУ на Белгородскую область

Первый взгляд на «Ночную ведьму»: российское оружие, которое может изменить ход СВО
#проверки
#оружие
#ночь
#мужчина
#сво
#всу
#минобороны
#пво
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
В стрелковом бою в Курской области уничтожили шесть десантников ВСУ
16 августа 2024, 08:11

Фото: istock/IherPhoto

В районе населенного пункта Крупец Курской области уничтожили группу из шести десантников Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ. Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.

Читайте также:

Названа реальная причина нападения ВСУ на Курскую область

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря 5 дронов


#военные
#владимир путин
#президент
#участок
#человек
#лидер
#солдаты
#всу
#вс рф
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря 5 дронов
16 августа 2024, 07:20

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Помимо этого, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Иных подробностей в Минобороны России не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО). Сирены в городе начали звучать в 00:06 по московскому времени.

Читайте также:

Российский «‎Искандер» уничтожил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в Сумской области

«Узнать бы, ‎живая или неживая»: Бабушка спасла внука от расстрела ВСУ ценой своей жизни

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
#ночь
#взрывы
#чс
#режим
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массированный огонь российских войск сорвал атаку ВСУ на Белгородскую область
WP: при попытке атаки на Белгородскую область многие бойцы ВСУ были ранены
16 августа 2024, 06:57

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Украинские военные столкнулись с мощным сопротивлением при попытке прорваться в Белгородскую область России. Многие из них были ранены.
По информации The Washington Post, ссылаясь на показания раненых солдат, многие участники операции получили контузии или погибли в результате массированного огня, открытого российскими войсками.

Как сообщает издание, российские силы в районе Белгородской области были хорошо подготовлены к возможной атаке. Район возле села Колотиловка в Краснояружском районе был укреплен противотанковыми заграждениями, известными как «зубы дракона», и заминирован. Украинские подразделения сразу же подверглись интенсивному обстрелу артиллерией, беспилотниками и авиацией, как только достигли места.

24-летний украинский военнослужащий с позывным Хакер рассказал, что вся их группа была ранена в первый же день операции. Многие солдаты получили контузии или ранения, некоторые не пережили нападения.

Читайте также:

Первый взгляд на «Ночную ведьму»: российское оружие, которое может изменить ход СВО

В Киеве слышны мощные взрывы, работает ПВО

Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия
#хакер
#зубы
#операции
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый взгляд на «Ночную ведьму»: российское оружие, которое может изменить ход СВО
В России создали усовершенствованный аналог украинской «Бабы-яги»
16 августа 2024, 05:40

Фото: Минобороны РФ

В России был представлен новый ударный дрон «Ночная ведьма». Он представляет собой усовершенствованный аналог украинского беспилотника «Баба-яга».
Как сообщил представитель компании «Гроза», разработавшей «Ночную ведьму», этот дрон был создан на основе украинского опыта, но с улучшенными характеристиками.

«Ночная ведьма» — это мульти-роторный дрон типа гексакоптер, оснащенный способностью сбрасывать до четырех боеприпасов с высоты, а также транспортировать грузы и провизию на дальние расстояния. Дрон предназначен для ночных операций и имеет улучшенную связь, работающую на российской частоте, в отличие от «Бабы-яги», использующей каналы Starlink.

В конструкции «Ночной ведьмы» пока используются импортные комплектующие, но в будущем планируется их локализация. Первый тираж из 50 дронов уже направлен в зону специальной военной операции. Сборка одного дрона занимает сутки, и уже в ближайшее время планируется расширение производства.

Читайте также:

В Киеве слышны мощные взрывы, работает ПВО

Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия

«Вы работаете на укропов»: чем российские военкоры взбесили командира «Ахмата»
#гроза
#дрон
#компании
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве слышны мощные взрывы, работает ПВО
В Киеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога
16 августа 2024, 05:01

В ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua». По данным Telegram-канала, в столице Украины была объявлена воздушная тревога.
Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО).Сирены в Киеве начали звучать в 00:06 по московскому времени. В последние месяцы Вооруженные силы РФ возобновили массированные удары по Украине, нацеливаясь как на военные объекты, так и на объекты критической инфраструктуры. Массированные атаки, включая ракетные удары и удары БПЛА, стали регулярными с конца декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, не уточнялось.

Для населения была объявлена обязательная эвакуация в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

Читайте также:

Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия

«Вы работаете на укропов»: чем российские военкоры взбесили командира «Ахмата»

Не на тех напали: как ВСУ обломали зубы об Белгород
#военные
#дом
#эвакуация
#бпла
#зубы
#вооружённые силы рф
#Белгород
#всу
#ракеты
#херсон
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия
США анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
16 августа 2024, 03:45

Фото: сайт Белого дома

Белый дом сообщил о планах предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новый пакет военной помощи в ближайшие недели. Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, США продолжат обеспечивать Украину средствами защиты, однако подробности о содержании нового пакета пока не раскрыты.
Кирби не стал комментировать вопросы о возможной поставке крылатых ракет, но подчеркнул, что американское правительство активно поддерживает связь с Киевом и следит за развитием событий. Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16 и продолжат поставки оружия после недавних атак ВСУ в Курскую область.

Кроме того, газета Politico передает, что администрация Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в августе США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $125 млн, включающий ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS. В июле Вашингтон уже предоставил Киеву пакет вооружений на $200 млн, а также дополнительную помощь на $1,5 млрд для укрепления обороны Украины.

Читайте также:

Не на тех напали: как ВСУ обломали зубы об Белгород

Патрушев прямо сказал, причастны ли США к атаке на Курскую область

За ними начали охоту: кто в России самая важная цель ВСУ
#сша
#помощь
#правительство
#боеприпасы
#администрация
#поставки
#всу
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф