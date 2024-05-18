В США назвали более важную угрозу для страны, чем Россия

Фото: iStock/rarrarorro
Разногласия внутри американского общества являются наибольшей угрозой для США. Об этом в беседе с Bloomberg заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Он заявил, что больше всего в данный момент его волнует раскол внутри американского общества.
Ставридис напомнил, что в Соединённых Штатах наблюдаются внутренние разногласия, связанные с политикой национальной безопасности, начиная от оказания помощи Украине и заканчивая поддержкой Израиля.
Кроме того, военный подчеркнул, что более важной угрозой для США, чем Россия, являются Китай и Иран.
Читайте также:
В США назвали ядерные учения России обоснованным ответом на угрозы Запада
В США неожиданно высказались о продвижении ВС РФ в зоне спецоперации
В США назвали Путина самым уважаемым лидером
Ставридис напомнил, что в Соединённых Штатах наблюдаются внутренние разногласия, связанные с политикой национальной безопасности, начиная от оказания помощи Украине и заканчивая поддержкой Израиля.
Кроме того, военный подчеркнул, что более важной угрозой для США, чем Россия, являются Китай и Иран.
Читайте также:
В США назвали ядерные учения России обоснованным ответом на угрозы Запада
В США неожиданно высказались о продвижении ВС РФ в зоне спецоперации
В США назвали Путина самым уважаемым лидером
Анастасия Чинкова