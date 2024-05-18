Фото: сайт Кремля
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высоко оценил статус президента России Владимира Путина на мировой арене. Об этом он заявил в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что Путин на данный момент является самым уважаемым лидером в мире, с точки зрения глобальной аудитории.
Также Риттер добавил, что Россия является крупным игроком на мировой арене, особенно после объединения с такими державами как Китай и Индия. Кроме того, большая часть Глобального Юга поддерживает именно Россию.
Риттер подчеркнул, что страна также является одним из основных членов БРИКС. В этом году саммит пройдёт в октябре на площадке в Казани. Это событие потрясёт весь мир, заявил экс-разведчик.
В заключение он отметил, что главу российского МИД Сергея Лаврова всегда встречают с распростёртыми объятиями в ходе его зарубежных поездок. Это связано с тем, что люди в других странах хотят его слышать, понимая, что Россия – значимый игрок на мировой арене.
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Также Риттер добавил, что Россия является крупным игроком на мировой арене, особенно после объединения с такими державами как Китай и Индия. Кроме того, большая часть Глобального Юга поддерживает именно Россию.
Риттер подчеркнул, что страна также является одним из основных членов БРИКС. В этом году саммит пройдёт в октябре на площадке в Казани. Это событие потрясёт весь мир, заявил экс-разведчик.
В заключение он отметил, что главу российского МИД Сергея Лаврова всегда встречают с распростёртыми объятиями в ходе его зарубежных поездок. Это связано с тем, что люди в других странах хотят его слышать, понимая, что Россия – значимый игрок на мировой арене.
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Анастасия Чинкова