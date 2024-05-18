В США неожиданно высказались о продвижении ВС РФ в зоне спецоперации

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Успешное продвижение ВС РФ под Харьковом может предварять крупное наступление. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, целью российской армии может служить распыление сил ВСУ, испытывающих нехватку в живой силе.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова