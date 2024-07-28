Фото: istock / Irina Piskova
Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют около двух тысяч человек каждый день, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, украинская армия теряет по бригаде каждый день. Джонсон отметил, что в июне украинская армия потеряла около 55 тысяч солдат, что равно количеству солдат, потерянных США во Вьетнаме за 15-20 лет.
Он подчеркнул, что украинской армии грозит полный крах, поскольку российские войска перерезают главную линию снабжения в Донбассе.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 740 военнослужащих в зоне действия группировки «Юг».
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Он подчеркнул, что украинской армии грозит полный крах, поскольку российские войска перерезают главную линию снабжения в Донбассе.
«Можно провести параллель, как будто Джо Байден – образ Дориана Грея, все, что происходит с ним, теперь происходит и с Украиной: по мере того, как Байден терпит крах, ускоряется и крах Украины», – резюмировал Джонсон.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 740 военнослужащих в зоне действия группировки «Юг».
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Александр Климов