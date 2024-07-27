Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами

Фото: iStock/Andrey Atanov
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 7 вражеских беспилотников были ликвидированы над Курской областью, 3 — над Белгородской, 2 — над Ростовской, 1 – над Брянской и 1 – над Липецкой областями. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией
ВС РФ освободили несколько населенных пунктов вдоль дороги Купянск — Сватово
Взрыв в Черниговской области привел к повреждению объекта инфраструктуры
Екатерина Коршунова