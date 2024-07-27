ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» полковник Вадим Астафьев заявил, что украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что российские расчеты ПТУР и артиллерии поразили пять танков, одиннадцать бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и вражеский полевой склад с боеприпасами. Иных подробностей Астафьев не привел.
Ранее сообщалось, что российские военные за неделю уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и семь боевых машин РСЗО «Град». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что российские военные за неделю уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и семь боевых машин РСЗО «Град». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова