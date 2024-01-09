«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ

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Российские силы полностью перехватили инициативу на полях спецоперации, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. Теперь украинцы в панике», — прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению эксперта, Вооружённые силы Украины, стратегически, уже проиграли. При этом, он также отметил, что украинским властям уже не удастся выбить для себя положительные исход конфликта, им придётся пойти на условия, которые будет диктовать Россия.
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Евгения Парфентьева