«Завтра все рухнет»: В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

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Директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского ошибочно пытается добиться финансирования ошибочно пытается добиться финансирования с помощью пиар-акций. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал офис президента Украины, когда приезжали в США и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет», — поделился мнением специалист.
Небоженко добавил, что Киев ошибается, когда пытается презентовать запросы как «нечто уникальное». Он подчеркнул, что в Вашингтон регулярно приезжают главы различных государств и просят деньги, поэтому Зеленский для американцев не является исключением.
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Диана Аванесян