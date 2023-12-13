WP: Американского генерала Милли рассмешила просьба Залужного о поставках F-16

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) о поставках Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.
Как пишет издание The Washington Post, этот разговор произошёл минувшей весной на фоне новостей об утечке секретных данных разведки из Пентагона на сервер Discord. Экс-начальник американского Генштаба позвонил коллеге, чтобы принести извинения за разразившийся скандал.
Залужный поделился мнением, что названная утечка не принесёт заметных последствий и, пользуясь случаем, попросил поставить на Украину истребители F-16, тем более, что в рассекреченных документах о них не было ни слова. В ответ на эту просьбу Милли только рассмеялся.
В публикации отмечается, что совсем другую реакцию данная новость вызвала у Зеленского, так как тот долго и безуспешно пытался добиться от администрации Байдена разрешения для европейских стран поставлять указанные истребители Киеву.
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Залужный поделился мнением, что названная утечка не принесёт заметных последствий и, пользуясь случаем, попросил поставить на Украину истребители F-16, тем более, что в рассекреченных документах о них не было ни слова. В ответ на эту просьбу Милли только рассмеялся.
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Александр Бойцов