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WP: Американского генерала Милли рассмешила просьба Залужного о поставках F-16

13 декабря 2023, 19:31
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) о поставках Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.
Как пишет издание The Washington Post, этот разговор произошёл минувшей весной на фоне новостей об утечке секретных данных разведки из Пентагона на сервер Discord. Экс-начальник американского Генштаба позвонил коллеге, чтобы принести извинения за разразившийся скандал.

Залужный поделился мнением, что названная утечка не принесёт заметных последствий и, пользуясь случаем, попросил поставить на Украину истребители F-16, тем более, что в рассекреченных документах о них не было ни слова. В ответ на эту просьбу Милли только рассмеялся.


В публикации отмечается, что совсем другую реакцию данная новость вызвала у Зеленского, так как тот долго и безуспешно пытался добиться от администрации Байдена разрешения для европейских стран поставлять указанные истребители Киеву.

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Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации
Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%
13 декабря 2023, 19:32

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%, а чеченские бойцы находятся в подчинении у Минобороны РФ и выполняют задачи верховного главнокомандующего страны.
«В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», - сказал Кадыров во время прямой линии.

Он уточнил, что батальоны и полки, созданные из чеченских военных, находятся в подчинении Минобороны РФ и Росгвардии. Они выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Кадыров также заявил, что намерен взять отпуск и посмотреть на свою работу со стороны. Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде.

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Сенатор Браун: конфликт на Украине станет «вопросом НАТО» после поражения Киева
13 декабря 2023, 18:05

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор из Демократической партии США Шеррод Браун заявил, что НАТО займется конфликтом на Украине, если украинские войска потерпят окончательное поражение. Об этом сообщает Washington Post.
Браун подчеркнул, что без поддержки Вашингтона Киев может потерять свои территории. Он отметил, что вооруженный конфликт может распространиться на другие территории бывшего Советский союз, и тогда начнется мировая война.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Он ​добавил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза. 

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Зеленский оправдался за переход ВСУ к обороне
Зеленский: ВСУ переходят в оборону из-за зимы, а не ситуации на поле боя
13 декабря 2023, 17:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вынуждены перейти к обороне из-за наступления зимы, а не ситуации на поле боя, которая, по его словам, не кризисная.
«Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов. По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции», - заявил Зеленский.

Он уточнил, что это касается и контрнаступательных и оборонительных действий. Таким образом, украинский лидер считает, что советы США связаны именно с погодными условиями.

Чтобы восполнить потери ВСУ и совершить ротацию, Киеву нужно будет мобилизовать по 20 тысяч человек ежемесячно. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на слова бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.

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Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
13 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto/RamonCast

Воздушная тревога объявлена трёх украинских регионах. На этот раз её сигналы звучали в Николаевской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Согласно информации официального ресурса оповещения населения, сначала тревога была объявлена в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонщины. Затем сигналы тревоги зазвучали также в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части территории Запорожской области.

По сообщениям украинской прессы, взрывы дважды звучали в Кривом Роге Днепропетровской области. В настоящее время все регионы вернулись в зелёную зону онлайн-карты украинского министерства цифровой информации. Сигналы тревоги звучали примерно один час десять минут.

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#украина
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РФ приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине
МИД РФ: РФ приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте
13 декабря 2023, 17:19

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Польша, Румыния и Словакия начинают напрямую втягиваться в конфликт на Украине, так как с их авиационных баз взлетели истребители F-16. Такое заявление сделал глава делегации от МИД России Константин Гаврилов заявил в рамках переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением.
«Любые попытки применения истребителей F-16 с территорий стран-членов НАТО будут восприниматься Москвой как полноправное участие в конфликте на Украине и вызовут у России необходимость к ответным действиям», - заявил Гаврилов.

По его словам, США уже не скрывают свой агрессивный характер за оборонительной формулировкой, создавая угрозы безопасности на западных границах РФ.

Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. По словам Игната, некоторые пилоты уже проходят обучение в небе. Он также добавил, что процесс обучения идет по плану.

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#рф
#истребители
#пилоты
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В зоне СВО ликвидирован наёмник из Швеции, воевавший за ВСУ
SVT: воевавший за ВСУ шведский наемник ликвиирован в зоне СВО
13 декабря 2023, 16:45

Фото: iStock/johan_h

Российские военные ликвидировали гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства.
«Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда», – говорится в сообщении.

Ранее издание Rebelion сообщало, что Украинские власти используют латиноамериканских наемников как «живой таран» против армии России. Согласно сообщению, латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, им отводилась роль «живого тарана» против российских позиций.

Авторы материала пишут, что иностранных наемников ожидает «билет в один конец», так как Вооружённые силы Российской Федерации применяют мощнейшие вооружения против ВС Украины.

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#всу
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#сво
#вс рф
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«Марьинка пала»: в ВСУ признали потерю контроля над городом
В ВСУ признали потерю контроля над Марьинской
13 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Российская армия полностью захватила Марьинку в ДНР. Такое заявление сделал аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ Николай Ворошнов, который принимает участие в боевых действиях на данном направлении.
«Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдеевки они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак. Скоро нас ждет "крепость Курахово», - передает «Страна» слова Ворошнова.

При этом генерал ВСУ Тарнавский заявил 13 декабря, что украинская армия по-прежнему удерживает оборону на Марьинском и Авдеевском направлении.

Напомним, 12 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, отодвинув линию обороны украинской армии за пределы города. Он добавил, что в ходе боев часть боевиков ВСУ были ликвидированы, некоторым удалось сбежать, а некоторые попали в плен к ВС РФ.

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#военные
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Шольц: вторую Patriot, поставленную ВСУ ФРГ, введут в эксплуатацию до конца года
13 декабря 2023, 16:21

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система противовоздушной обороны Patriot, которая поставлена Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Об этом Шольц сообщил во время выступления перед парламентом.
Напомним, в августе этого года Берлин впервые поставил киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов системы Patriot. С той же партией боеприпасов и техники отправились более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 100 пулеметов MG5, пять бронированных машин, четыре разведывательных беспилотника и более десятка грузовых автомобилей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции

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Элитная бригада ВСУ стоит на грани разгромного поражения
MWM: элитная бригада ВСУ почти разгромлена из-за нехватки боеприпасов
13 декабря 2023, 16:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ находится на грани разгромного поражения из-за отсутствия западного вооружения. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», — говорится в материале.

В таком положении элитная бригада ВСУ оказалась из-за нехватки вооружения, пишет издание, отмечая, что прекращение поставок оружия может привести к тому, что ВСУ будут лишены боеспособности на самых ключевых направлениях.

Также украинские военные жалуются на вооружение, передаваемое им странами Евросоюза. По их словам, переданные боеприпасы почти бесполезны в сражении. Особенно отмечается итальянское оборудование, которое славится среди ВСУ своим низким качеством. Таким образом, самой надежной является техника, унаследованная от СССР, а также американские образцы отмечают бойцы ВСУ.

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