«Киев рискует проиграть»: внезапно прозвучал потенциальный финал конфликта на Украине

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Киев может проиграть в конфликте с Москвой, что нанесет удар по престижу и авторитету Запада. Об этом пишет европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер.
«Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и ее последствий», – считает автор.
По его словам, судьба Украины находится на волоске по двум причинам: из-за неспособности отвоевать территорию у ВС РФ, а также задержек поставок вооружения из США и Евросоюза.
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