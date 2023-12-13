WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом

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Советники Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона, которые вызвали сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные. Об этом сообщает Washington Post.
Напомним, после произошедшей нынешней весной утечки разведывательных данных по Украине из Пентагона американские власти запросили у крупных СМИ информацию о том, что из попавшего к ним в руки они намерены обнародовать.
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