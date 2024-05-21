Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой

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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что положение дел на территории Запорожской атомной электростанции продолжает вызывать тревогу. Об этом пишет РИА Новости.
Гросси отметил, что сейчас вокруг ЗАЭС продолжается военная активность. Станцию атаковали с помощью беспилотников. Под угрозой даже находился один из реакторов. По этой причине руководитель МАГАТЭ назвал ситуацию чрезвычайно хрупкой.
Ранее Гросси пообещал назвать виновника обстрелов ЗАЭС, если МАГАТЭ предоставят доказательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию.
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«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность», — утверждает специалист.
Ранее Гросси пообещал назвать виновника обстрелов ЗАЭС, если МАГАТЭ предоставят доказательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию.
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Алина Юрчак