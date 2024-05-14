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Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта. Об этом информирует канал Welt.
Катер особенно выделил наступление российской армии в Харьковской области. Он также отметил, что украинская армия по-прежнему испытывает серьезные трудности на линии боевого соприкосновения.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Он подчеркнул, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Он подчеркнул, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова