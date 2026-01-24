В США назвали страну с самым большим ядерным арсеналом

24 января 2026, 03:56

Пентагон: Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом

Фото: iStock/Gerasimov174

Пентагон официально подтвердил, что Российская Федерация располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Об этом говорится в опубликованной Национальной оборонной стратегии США на 2026.





Несмотря на признание масштаба российского ядерного потенциала, в документе указано, что страны НАТО превосходят РФ по боевой мощи. В частности, Европа обладает более крупной экономикой и имеет большую численность населения.



Пентагон характеризует Россию как «постоянную, но управляемую угрозу» для восточных членов НАТО в обозримой перспективе. Это означает, что, несмотря на потенциал конфронтации, ситуация остаётся контролируемой с точки зрения альянса.



«Россия также продемонстрировала, что у нее есть национальная решимость, необходимая для ведения затяжных боевых действий», — сказано в документе.