24 января 2026, 03:29

Полянский: Запад списал Украину как «использованный ресурс»

Фото: iStock/sandsun

Европа давно принесла Украину и её население в жертву. С таким заявлением на заседании ОБСЕ сделал постпред России при организации Дмитрий Полянский.





По его словам, страны ЕС продолжают накачивать Киев деньгами не ради благополучия Украины. Тем самым европейские спонсоры демонстрируют стремление продолжать вооруженный конфликт.



«Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем "коллективный Брюссель". Запад ею давно уже пожертвовал, списал как "использованный ресурс" вместе с ее населением», — отметил Полянский.