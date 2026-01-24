Полянский рассказал, как Запад обошёлся с Украиной
Полянский: Запад списал Украину как «использованный ресурс»
Европа давно принесла Украину и её население в жертву. С таким заявлением на заседании ОБСЕ сделал постпред России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, страны ЕС продолжают накачивать Киев деньгами не ради благополучия Украины. Тем самым европейские спонсоры демонстрируют стремление продолжать вооруженный конфликт.
«Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем "коллективный Брюссель". Запад ею давно уже пожертвовал, списал как "использованный ресурс" вместе с ее населением», — отметил Полянский.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.