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Россия могла бы договариваться об урегулировании украинского кризиса с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским или с генералом Валерием Залужным, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский больше нелегитимен. Такое заявление сделал на YouTube-канале Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность», – сказал бывший американский разведчик.
Джонсон отметил, что Зеленский не может заключать соглашения с другими странами, ведь срок его полномочий истек в мае.
Ранее сообщалось, что по конституции Украины можно продлить полномочия парламента, но не президента. Российские власти отмечали, что Зеленский узурпировал власть на Украине.
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