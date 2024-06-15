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В США назвали того, с кем Россия может урегулировать украинский конфликт

Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным
15 июня 2024, 16:53
Фото: istockphoto/Multipedia

Фото: istockphoto/Multipedia

Россия могла бы договариваться об урегулировании украинского кризиса с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским или с генералом Валерием Залужным, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский больше нелегитимен. Такое заявление сделал на YouTube-канале Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность», – сказал бывший американский разведчик.

Джонсон отметил, что Зеленский не может заключать соглашения с другими странами, ведь срок его полномочий истек в мае.



Ранее сообщалось, что по конституции Украины можно продлить полномочия парламента, но не президента. Российские власти отмечали, что Зеленский узурпировал власть на Украине.

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«Абсурд»: в Германии раскритиковали Шольца за решение против РФ
Политик Дагделен осудила Шольца за нежелание вести переговоры с Москвой
15 июня 2024, 17:16

Фото:istockphoto/Mesut Dogan

За нежелание вести переговоры с Москвой раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца. Свою позицию в социальных сетях высказала политик Севим Дагделен. По ее словам, Шольц вместе с коалицией «Светофор» все больше втягивают страну в конфликт на Украине, что несет угрозу безопасности немецких граждан вместо того, чтобы изучить условия для диалога, предлагаемые Москвой.
«Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным», – написала депутат.

Накануне российский президент Владимир Путин заявлял, что для начала переговоров Киев должен признать новые российские территории и вывести оттуда украинских боевиков. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Путину нельзя доверять.

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В Кремле назвали неконструктивной реакцию Запада на инициативу Путина по Украине
Песков: Запад неконструктивно отреагировал на предложение Путина по Украине
15 июня 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Западные страны неконструктивно отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта с Украиной. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, западные страны демонстрируют множество неконструктивных реакций на инициативу Путина, касающуюся новой архитектуры безопасности и мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее, 15 июня, главный редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что Путин сделал конкретные предложения по завершению конфликта с Украиной.

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Yonhap: КНДР строит объект неизвестного назначения в демилитаризированной зоне
15 июня 2024, 15:05

Фото: istockphoto/ffikretow

Военные КНДР ведут строительные работы в демилитаризированной зоне (ДМЗ), которая разделяет две Кореи. Там возводятся стены и прокладываются дороги.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на неназванный источник в среде военных. По его утверждению, работы ведутся в районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне. Северокорейцы возводят стены, роют землю и прокладывают дороги.

Пока не ясно, строят ли солдаты КНДР капитальную стену вдоль границы, или просто создают дополнительные укрепления в отдельных точках. Журналисты агентства не исключают, что Пхеньян намерен построить некий аналог Берлинской стены вдоль всей границы, длина которой составляет 248 километров.

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#дороги
#журналисты
#солдаты
#кндр
#южная корея
#граница
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Россия помогла восстановить пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении
15 июня 2024, 14:41

Фото: istock/ Sergei Ramiltsev

Россия оказала помощь в восстановлении железных дорог Армении, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет «Лента.ру».
«Россия поддержала Армению в сложное время и оперативно восстановила железнодорожное сообщение с Грузией, разрушенное стихией», — отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
Он подчеркнул, что эта железная дорога является критически важным маршрутом для доставки жизненно необходимых грузов в Армению, и ее длительное отключение могло бы негативно повлиять на обеспечение населения продовольствием и топливом.

25 мая продолжительные осадки и выход рек из русел на севере Армении нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

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#отключение
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Трюдо не ответил на вопрос про отправку канадских инструкторов на Украину
15 июня 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канадский премьер Джастин Трюдо не стал отвечать на вопрос об отправке инструкторов Запада на Украину в рамках пресс-конференции в Италии.
«В ходе этого саммита G7 мы много обсуждали Украину и то, как привлечь Россию к ответственности», – цитирует Трюдо ТАСС.

При повторении собственной мысли премьер Канады допустил оговорку, сказав, что западные страны будут стремиться «привлечь Украину к ответственности».

В марте канадское правительство заявляло, что им будет рассматриваться вопрос, касающийся возможной отправки небоевых подразделений на Украину, «когда возникнут подходящие обстоятельства».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о намерении обучить 4,5 тысячи украинских боевиков, обеспечив их вооружениями и направив для этого инструкторов украинской стороне.

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#россия
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#канада
#война
#спецоперация
#новости
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NYT впервые опубликовала полностью проект договора России и Украины от 2022 года
15 июня 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Diy13

Впервые опубликована полная версия проекта российско-украинского договора от 2022 года. Его положения прорабатывались сторонами в ходе переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
Согласно документу, обнародованному американским изданием The New York Times, обе стороны согласились исключить проблему Крыма из договора. Полуостров оставался под российским контролем, но без признания Украиной.

Среди основных пунктов проекта договора был отказ Украины от вступления в военные союзы, а также от размещения на своей территории военных баз и иностранных контингентов.

Россия настаивала, чтобы Киев сделал русский официальным языком страны.

Украина хотела, чтобы её союзники были связаны договором и могли вмешаться, если на неё снова нападут. Такой договор, например, включал в себя закрытие воздушного пространства и предоставление необходимых вооружений.

Москва требовала немедленной отмены всех антироссийских санкций.

Проект договора предусматривал значительное сокращение численности ВСУ и военной техники. Украина в принципе была готова принять такие ограничения, но настаивала на установлении более высоких пределов — численность войск до 100 тысяч человек, 147 миномётов, 10 боевых вертолётов.

Украине разрешалось вступить в Евросоюз.

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В Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства российским самолетом
ВС Швеции: российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство страны
15 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/mikdam

Российский военный самолет кратковременно вторгся в воздушное пространство Швеции, как сообщает сайт Вооруженных сил королевства.
«14 июня российский Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции восточнее южной оконечности острова Готланд», — говорится в сообщении.
Согласно данным ВС Швеции, экипаж самолета проигнорировал предупреждения, поэтому в воздух подняли два шведских истребителя JAS-39 Gripen. Командующий ВВС Швеции Йонас Викман подчеркнул, что «действия России неприемлемы и демонстрируют неуважение» к территориальной целостности страны. Он добавил, что шведские ВВС «следили за всей ситуацией и были готовы вмешаться».

ВВС Швеции также отметили, что пребывание российского самолета в их воздушном пространстве было кратковременным.

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«Конкретное предложение»: на Западе восхищены предложением Путина по Украине
Журналист Кеппель: Путин предложил четкий план завершения конфликта на Украине
15 июня 2024, 13:50

Фото: сайт Кремля

Четкие шаги по урегулированию конфликта на Украине предложил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил у себя на YouTube-канале журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.
«Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона», – сказал шеф-редактор.

По словам Кеппеля, решение стран «Большой семерки» выделить Киеву 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов является «воровством».

Обозреватель добавил, что к данной инициативе «Группы семи» он относится со скепсисом. Кеппель считает, что подобная мера вызовет еще более серьезную конфронтацию.

Ранее Путин заявлял, что для начала переговоров Украина должна выполнить ряд условий. В их числе признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей территориями России.

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Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России
15 июня 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила неудовлетворенность отказом канцлера Олафа Шольца поддержать 14-й пакет санкций против России.
В то время как ее ведомство активно занимается усилением рестрикций в отношении Москвы, это вызывает разногласия между Бербок и Шольцем, сообщает ZDF.

«Очевидно, что над этим [пакетом санкций] работает министерство иностранных дел, а не канцелярия и не все федеральное правительство. Бербок так не говорит. Это связано с расхождениями во мнениях с канцлером Олафом Шольцем», — говорится в тексте.
В материале отмечается, что Бербок считает такую ситуацию неправильной, проблемной и вредной для имиджа. Она надеется, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят в ближайшее время, пишет ZDF.

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