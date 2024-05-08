Экс-главком ВСУ Залужный стал почетным гражданином Киева

Мэр Киева Виталий Кличко присвоил звание почетного гражданина города бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Отмечается, что это звание было присвоено за его личный вклад в оборону Киева и защиту суверенитета Украины. Также стала почетным гражданином Киева украинская писательница и поэтесса Лина Костенко.
Кличко назвал Залужного и Костенко «истинными моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев».
Напомним, что в феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку с должности главнокомандующего. На его место был назначен Александр Сырский.
Сам Залужный вскоре был назначен послом Украины в Великобритании, однако до сих пор не появился в Лондоне.
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«Столица выражает почет и уважение и награждает почетным званием "Почетный гражданин города Киева" ...Лину Костенко и Валерия Залужного», — заявил градоначальник на заседании горсовета.
Кличко назвал Залужного и Костенко «истинными моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев».
Напомним, что в феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку с должности главнокомандующего. На его место был назначен Александр Сырский.
Сам Залужный вскоре был назначен послом Украины в Великобритании, однако до сих пор не появился в Лондоне.
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Артем Кузьмин