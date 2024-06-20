В США назвали условие начала переговоров по Украине

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Переговоры по ситуации на Украине останутся на прежней стадии, до тех пор, пока лидеров Запада не сменят новые люди. Вероятные сроки начала переговоров по Украине озвучила экс-аналитик Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в ходе выступления на YouTube-канале Judging Freedom.
Как считает эксперт, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей. Для примера она назвала президента США Джо Байдена, который боится отказаться от сюжета, куда он максимально вложился.
В свою очередь помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что если придет новый президент Штатов, гарантии выполнения договоренностей могут сойти на нет.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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«Пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров», – заявила Квятковски.
В свою очередь помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что если придет новый президент Штатов, гарантии выполнения договоренностей могут сойти на нет.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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Алина Юрчак