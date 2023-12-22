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Украина погибла из-за конфликта с Россией, который спровоцировали НАТО и США. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что из-за конфликта Украина понесла колоссальные потери, также страну покинули несколько миллионов граждан.
Как пишет автор статьи, тактика «морального шантажа», которую попытался применить Зеленский по отношению к своим западным союзникам, не только не попала в цель, но и ударила по нему самому.
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Элина Позднякова