kremlin
Президент США Джо Байден несет ответственность за приостановку мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом на митинге в Аризоне в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявил Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение. Однако Кеннеди-младший заявил, что Джонсон не стал бы этого делать, если бы не приказ Байдена.
Ранее Кеннеди-младший заявил о своей поддержке кампании Трампа. Он напомнил, что республиканцы обещали возобновить переговоры и прекратить конфликт в Украине в одночасье.
Читайте также:
Кеннеди-младший раскритиковал Демократическую партию США за лицемерие
Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
«Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», – сказал политик, добавив, что Москва на тот момент уже начала процесс вывода своих войск.
Ранее Кеннеди-младший заявил о своей поддержке кампании Трампа. Он напомнил, что республиканцы обещали возобновить переговоры и прекратить конфликт в Украине в одночасье.
Читайте также:
Кеннеди-младший раскритиковал Демократическую партию США за лицемерие
Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Александр Климов