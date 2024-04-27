В США не хотят пускать Байдена на выпускной

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В Штатах ряд преподавателей и студентов выступили против участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии.
В частности, президента США не хотят видеть на своём празднике дети и педагоги из колледжа Морхауз в штате Джорджия. Об этом сообщил журнал Newsweek.
По данным издания, к такой позиции противников спича Байдена привела его поддержка Израиля. Некоторые учащиеся и преподаватели готовятся к потенциальному протесту на случай, если лидер США все же захочет посетить колледж.
Как утверждают авторы материала, это приведёт и к паданию поддержки Байдена в штате Джорджия на президентских выборах. Исследования показывают, что лидер США теряет поддержку среди темнокожих избирателей.
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По данным издания, к такой позиции противников спича Байдена привела его поддержка Израиля. Некоторые учащиеся и преподаватели готовятся к потенциальному протесту на случай, если лидер США все же захочет посетить колледж.
Как утверждают авторы материала, это приведёт и к паданию поддержки Байдена в штате Джорджия на президентских выборах. Исследования показывают, что лидер США теряет поддержку среди темнокожих избирателей.
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Алёна Самарева