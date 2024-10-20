В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек

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В американском штате Миссисипи мужчина открыл огонь по выпускникам, собравшимся отпраздновать победу футбольной команды, сообщило агентство Associated Press.
«Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче», – отмечается в сообщении.
По словам местного шерифа, в момент стрельбы в толпе было от 200 до 300 человек. Двум погибшим было 19 лет, а одному – 25.
Ранее один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы возле государственного университета штата Теннесси в США. Некоторые из раненых были госпитализированы.
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Александр Климов