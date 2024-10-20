В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек

Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после встречи с ними. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор был краток, так как у российского лидера очень плотный график.