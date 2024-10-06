Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Швеции открыли стрельбу в торговом центре

В Швеции открыли стрельбу в торговом центре

SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба, один человек пострадал
06 октября 2024, 19:02
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. Об этом информирует телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что возле торгового центра находится большое число правоохранителей. В результате происшествия один человек пострадал. Его состояние в настоящее время неизвестно.

Согласно информации источника, предполагаемый нападавший задержан на месте. По словам очевидцев, вооружённый стрелок был в маске.



Уточняется, что торговый центр был эвакуирован, а территория здания оцеплена. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

Ранее сообщалось, что террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей

В Израиле при теракте в Беэр-Шеве погиб человек, есть пострадавшие

В Барнауле сын исколол шею матери и воткнул ей ножницы в спину из-за замечания о пьянстве
#торговый центр
#человек
#швеция
#стрельба
#оружие
#террористы
#полиция
Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже
Peopletalk: спутница Дурова потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже
06 октября 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил на своем канале, что его спутница Юля, с которой его задержали в Ле-Бурже в августе, потеряла ребенка из-за стресса.
Миллиардер узнал об этом от своего защитника, когда находился в участке третий день. По словам Дурова, его допрашивали несколько часов.

«Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — приводит рассказ Дурова Peopletalk.

Сама Юлия писала, что была на десятой неделе беременности. Павла Дурова задержали во Франции, когда он прилетел из Азербайджана. Ему вменяли уголовные статьи, связанные с мошенничеством, незаконным контентом и другие.

По информации французских журналистов, бизнесмена взяли за отказ сотрудничать со спецслужбами. Позже в политике конфиденциальности мессенджера появился раздел о правоохранительных органах. Отмечалось, что данные пользователей могут быть раскрыты при обоснованных запросах.

Читайте также:

У семьи «депутата Наливкина» нет денег на его похороны

Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Израиле

Изнасиловали шваброй и сожгли пах раскаленным ножом: в Крыму поймали подозреваемых в пытках
#мир
#франция
#париж
#павел дуров
#задержание
#арест
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У семьи «депутата Наливкина» нет денег на его похороны
Mash: семье актера Неретина придется собирать деньги на его похороны
06 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/Mikhail Ognev

У семьи актера Андрея Неретина, о смерти которого сообщали сегодня, 6 октября, нет денег на его похороны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед своей кончиной запомнившийся по роли депутата Наливкина артист несколько дней был в запое.
По данным издания, у родных Неретина нет денег, чтобы организовать для него похороны, потому они будут собирать средства на погребение с поклонников актера.

Ранее сообщалось, что в последние годы своей жизни Неретин часто болел, а летом перенес микроинсульт и тяжелую операцию на тазобедренном суставе.

Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съемки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.

Читайте также:

Скончался актер, игравший депутата Виталия Наливкина

Главный редактор «Союзмультфильма» Папорова умерла в возрасте 82 лет

Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц
#уголовное актёр
#похороны
#шоу
#youtube
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Израиле
SHOT: расстрелявшим людей в Израиле террористом оказался ранее судимый бедуин
06 октября 2024, 17:38

Террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что при теракте погибла 20-летняя девушка, еще 12 человек пострадали.
По данным издания, террористу 29 лет, он родом из бедуинской деревни Хура. В 2015 году его родственник убил израильского солдата — на том же самом центральном вокзале в Беэр-Шеве.

Уточняется, что второй подозреваемый уже задержан.

Читайте также:

В Израиле при теракте в Беэр-Шеве погиб человек, есть пострадавшие

В Газе погибли 24 человека при ночных ударах ЦАХАЛ

Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе
#человек
#теракт
#террористы
#терроризм
#вокзал
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей
На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей Пушкина и Толстого
06 октября 2024, 16:29

Фото: iStock/OlgaMiltsova

На Украине в День учителя сотрудники «Гончаренко центр», действующего под руководством депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, сожгли портреты русских писателей. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
На опубликованном в сети видео можно заметить, как учителя вместе с детьми поджигают мольберты с портретами поэта Александра Пушкина и писателя Льва Толстого. Уточняется, что портрет автора романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского также подожгли.

Украинский законодатель подписал ролик фразой «Пришла пора проститься со всем русским». Примечательно, что спустя некоторое время он удалил публикацию, не объяснив мотивы своего решения.

Ранее сообщалось, что на Украине лишь несколько школ продолжают преподавать русский язык. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В украинском городе снесли памятник Максиму Горькому

В украинском Ровно демонтировали памятник советским солдатам

На Украине вновь выступили против русского языка

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#преступление
#памятник
#видео
#учителя
#наказание
#русский язык
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Израиле при теракте в Беэр-Шеве погиб человек, есть пострадавшие
MDA: при теракте в израильском городе Беэр-Шева погиб человек, еще 10 пострадали
06 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Одна девушка скончалась, а число раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.
В пресс-службе добавили, что 20-летняя погибшая состояла на службе в пограничной страже Израиля. Отмечается, что пять пострадавших получили огнестрельные ранения, еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.

Уточняется, что нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 29-летний араб-бедуин с гражданством Израиля.

Ахмад Саид Акаби расстреливал на вокзале всех подряд. Согласно информации Telegram-канала SHOT, родственник Акаби в 2015 году убил израильского солдата — на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве.

Читайте также:

В Газе погибли 24 человека при ночных ударах ЦАХАЛ

Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
#израиль
#теракт
#вокзал
#пострадавший
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изнасиловали шваброй и сожгли пах раскаленным ножом: в Крыму поймали подозреваемых в пытках
Baza: жителя Крыма изнасиловали шваброй и избили за общение с 17-летней девушкой
06 октября 2024, 14:51

Фото: iStock/Backiris

В Крыму в больницу попал 28-летний школьный охранник, которого неизвестные избили, изнасиловали шваброй, а после сожгли область паха раскаленным ножом. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza». Отмечается, что полиция уже задержала подозреваемых в пытках.
По информации издания, мужчину мучали 36-летняя Софья и 33-летний гражданин Таджикистана Нусратуллои, чтобы отомстить за общение с 17-летней дочерью женщины. Претензии к охраннику у них возникли уже давно. В середине августа они обвиняли его в похищении девочки, даже вывезли в лес и избили. Однако вскоре выяснилось, что подросток просто сбежала из дома и все это время жила у подруги в Севастополе.
«Однако, предварительно, общение Нурлана с девушкой не заканчивалось, и в конце сентября он получил от нее сообщение с приглашением зайти к ней домой. Там его уже и поджидали неизвестные», — говорится в материале.
Издание отмечает, что у охранника есть задержка развития, он не женат и не состоит в отношениях. Раньше работал на виноградных плантациях, а недавно устроился охранником в школу.

Читайте также:

Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге

В Барнауле сын исколол шею матери и воткнул ей ножницы в спину из-за замечания о пьянстве

Преследователь угрожает убить мотоблогершу Анютумини
#лес
#подросток
#женщины
#дома
#сын
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три спасателя пострадали в мощном пожаре в Каспийске
SHOT: три спасателя пострадали при пожаре в торговом центре Каспийска
06 октября 2024, 14:28

Фото: iStock/Distortion Media

Три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте.
По данным издания, пожар в трехэтажном ТЦ начался около полудня, когда вспыхнула бытовая техника, а затем оптовый магазин с мягкими игрушками.

Уточняется, все пострадавшие спасатели из одного отделения — 10-й пожарной части.

Напомним, по информации МЧС, пожар распространился на 700 квадратных метров второго этажа. Огонь тушат 39 спасателей и 13 единиц техники.

Читайте также:

В торговом центре Каспийска в Дагестане разгорелся пожар — МЧС

Воронежский губернатор раскрыл последствия пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

Военкор Котенок сообщил о мощном пожаре рядом с Курской АЭС
#спасатели
#магазин
#мчс
#пострадавшие
#пожар
#техника
#тц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В торговом центре Каспийска в Дагестане происходит пожар — МЧС
06 октября 2024, 14:23

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в торговом центре Каспийска в Дагестане охватил 700 квадратных метров второго этажа, проинформировали в МЧС России.
«Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники», — сказано в публикации в Telegram-канале.
По информации главка регионального ведомства, горит трехэтажное здание «Пир» на Кирпичном шоссе, 13.

Как уточнили в администрации города, ТЦ располагается на территории ВЦ «Каспий экспо».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошел пожар на нефтебазе на десяти тысячах квадратных метров.

Читайте также:

Воронежский губернатор раскрыл последствия пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

Военкор Котенок сообщил о мощном пожаре рядом с Курской АЭС

Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга
#россия
#дагестан
#мчс
#пожар
#новости
#торговый центр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге
06 октября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/blinow61

Трех школьников после возбуждения уголовного дела о «банде мигрантов» задержали в Петербурге. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу главка регионального МВД.
В ведомстве уточнили, что дело завели по статье о хулиганстве. Всему причиной стала видеозапись в соцсетях, где авторы рассказывали про молодежные группировки мигрантов, появившиеся в городе.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что под «бандой мигрантов» имелись в виду 16-летние подростки, живущие в юго-западной части Петербурга. Ребята вместе гуляют, но учатся в разных местах.

По данным стражей порядка, тремя месяцами ранее два подростка подрались из-за девушки и снимали это. На записи было фото, где один из подростков держал предмет, напоминающий пистолет. Запись попала в сеть только сейчас. Третий молодой человек был на снимке с игрушечным пистолетом. По словам школьников, они не знают, как видео попало в соцсети.

С ребятами и их родителями проведена профилактическая беседа.

Читайте также:

В Волгоградской области столкнулись «Мерседес» и «Газель», есть пострадавшие

В Барнауле сын исколол шею матери и воткнул ей ножницы в спину из-за замечания о пьянстве

В Москве автомобиль перевернулся на Новочеремушкинской улице
#россия
#санкт-петербург
#школьники
#новости
#полиция
#уголовное дело
#дети
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате