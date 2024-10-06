В Швеции открыли стрельбу в торговом центре

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Стрельба произошла в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. Об этом информирует телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что возле торгового центра находится большое число правоохранителей. В результате происшествия один человек пострадал. Его состояние в настоящее время неизвестно.
Согласно информации источника, предполагаемый нападавший задержан на месте. По словам очевидцев, вооружённый стрелок был в маске.
Уточняется, что торговый центр был эвакуирован, а территория здания оцеплена. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.
Ранее сообщалось, что террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, предполагаемый нападавший задержан на месте. По словам очевидцев, вооружённый стрелок был в маске.
Уточняется, что торговый центр был эвакуирован, а территория здания оцеплена. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.
Ранее сообщалось, что террористом, который расстрелял людей на вокзале в Израиле, оказался ранее судимый араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова