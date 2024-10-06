В Израиле при теракте в Беэр-Шеве погиб человек, есть пострадавшие

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Одна девушка скончалась, а число раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.
В пресс-службе добавили, что 20-летняя погибшая состояла на службе в пограничной страже Израиля. Отмечается, что пять пострадавших получили огнестрельные ранения, еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.
Уточняется, что нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 29-летний араб-бедуин с гражданством Израиля.
Ахмад Саид Акаби расстреливал на вокзале всех подряд. Согласно информации Telegram-канала SHOT, родственник Акаби в 2015 году убил израильского солдата — на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве.
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Уточняется, что нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 29-летний араб-бедуин с гражданством Израиля.
Ахмад Саид Акаби расстреливал на вокзале всех подряд. Согласно информации Telegram-канала SHOT, родственник Акаби в 2015 году убил израильского солдата — на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве.
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Екатерина Коршунова