Политолог Марков: Реальное командование ВСУ находится на базе в Висбадене

Политолог Сергей Марков заявил, что реальное командование ВС Украины находится на американской базе в Висбадене. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Зеленский прибыл на военную базу США в Висбадене, там находится реальное стратегическое руководство украинской армией. А Генштаб ВСУ в бункере под Киевом тактически выполняет те приказы, которые принимают генералы», — говорится в публикации.
Марков добавил, что истинная цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Германии неизвестна. Эксперт допустил, что «генералы Пентагона», находящиеся в Висбадене, решили поделиться с Зеленским деталями тактики ВСУ на 2024 год.
Читайте также:
WP: Орбан воодушевился из-за тупика вокруг финансирования Украины
Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта
В Германии заявили, что РФ намерена продолжать СВО до конца 2026 года
Диана Аванесян