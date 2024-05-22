В США обсудят ограничения на применение Киевом американских вооружений против РФ

Фото: iStock/rarrarorro
Вашингтон считает, что Киев имеет средства для нанесения ударов в глубину территории России, пишет ТАСС.
Американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование в этих целях собственных вооружений. Такую позицию озвучил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.
По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы Украина могла защищаться, сосредоточиться на ближних боях, а также иметь возможность влиять на ситуацию в зоне спецоперации.
Комментируя возможности ВСУ бить в глубину российской территории, Браун заявил, что у них есть свои средства, не американские.
Читайте также:
Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении, а не Украине
В Киеве заявили о завершении работы над гарантиями безопасности с США
США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда
По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы Украина могла защищаться, сосредоточиться на ближних боях, а также иметь возможность влиять на ситуацию в зоне спецоперации.
Комментируя возможности ВСУ бить в глубину российской территории, Браун заявил, что у них есть свои средства, не американские.
Читайте также:
Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении, а не Украине
В Киеве заявили о завершении работы над гарантиями безопасности с США
США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда
Алёна Самарева