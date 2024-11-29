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Бывший директор Национальной разведки США Ричард Гренелл раскритиковал подход президента Джо Байдена к международным отношениям. Его слова цитирует РИА Новости.
По его словам, Байден не знает, как вести дипломатию.
27 ноября агентство Reuters с опорой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Украина снизила возрастной ценз призыва на военную службу до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность украинской армии.
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«Все сводится к войне, еще больше войн и еще больше финансирования войн. Никогда раньше не видел, чтобы Госдепартаменттак отодвигали в сторону по всем вопросам», – подчеркнул Гренелл.
27 ноября агентство Reuters с опорой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Украина снизила возрастной ценз призыва на военную службу до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность украинской армии.
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Александр Климов