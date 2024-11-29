В США обвинили администрацию Байдена в пренебрежении дипломатией и эскалации войн

Генеральный министр обороны Израиля генерал-майор в отставке Эяль Замир посетит Вашингтон, чтобы обсудить поставки оружия Израилю с представителями Пентагона и Государственного департамента США. Об этом сообщил в X журналист Axios Барак Равид.