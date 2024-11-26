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Решение США позволить Украине использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории оказалось запоздалым и малоэффективным, считает журнал National Review.
Издание полагает, что этот шаг американской администрации связан с попытками предоставить Киеву больше возможностей до смены власти в Белом доме, учитывая планы избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее сообщил, что после разрешения США и НАТО на применение дальнобойного оружия по российским объектам американские и британские ракеты атаковали военные цели в Курской и Брянской областях. В ответ Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, поразив промышленный объект в Днепре.
Президент России предупредил, что дальнейшая провокационная политика Запада может привести к серьезным последствиям и эскалации конфликта.
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Владимир Путин ранее сообщил, что после разрешения США и НАТО на применение дальнобойного оружия по российским объектам американские и британские ракеты атаковали военные цели в Курской и Брянской областях. В ответ Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, поразив промышленный объект в Днепре.
Президент России предупредил, что дальнейшая провокационная политика Запада может привести к серьезным последствиям и эскалации конфликта.
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Мария Моисеева