Белый дом впервые официально признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь РФ

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США впервые официально подтвердили наличие у Украины разрешения на нанесение ударов ракетами ATACMS по Курской области и «рядом с ней». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что прямо сейчас у Украины уже есть возможность использовать такое вооружение для самообороны, в случае неотложной необходимости.
Кирби признал, что администрация президента США действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS ВСУ для нанесения ударов по конкретным видам целей. При этом он не уточнил, о каких именно целях идёт речь.
На прошлой неделе газета The New York Times заявила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование украинскими войсками американского дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
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Кирби признал, что администрация президента США действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS ВСУ для нанесения ударов по конкретным видам целей. При этом он не уточнил, о каких именно целях идёт речь.
На прошлой неделе газета The New York Times заявила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование украинскими войсками американского дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
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Анастасия Чинкова