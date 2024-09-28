kremlin
Президент США Джо Байден отказывается от обещаний, которые давал по Украине. Об этом заявило 28 сентября американское издание The Wall Street Journal.
Байден заявил, что является сторонником свободы Украины, но при этом администрация президента не осуждает с конгрессом стратегию победы Украины в конфликте, пишут журналисты.
Также сообщает, что Белый дом нарушил сроки, в которые должен был представить план помощи Украине. Стратегию должны были подготовить в течение 45 дней, но сделали это спустя месяцы. При этом документ оказался полностью засекречен. Власти США обещали поддерживать Киев, сколько потребуется, но теперь это только риторика, заявляет издание.
Читайте также:
Байден высказался об убийстве генсека «Хезболлах» Насруллы
Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW
Пезешкиан: команду убить лидера «Хезболлы» Насрулу отдали США
«Байден отказывается от своих обещаний по Украине», — говорится в статье.
Также сообщает, что Белый дом нарушил сроки, в которые должен был представить план помощи Украине. Стратегию должны были подготовить в течение 45 дней, но сделали это спустя месяцы. При этом документ оказался полностью засекречен. Власти США обещали поддерживать Киев, сколько потребуется, но теперь это только риторика, заявляет издание.
Читайте также:
Байден высказался об убийстве генсека «Хезболлах» Насруллы
Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW
Пезешкиан: команду убить лидера «Хезболлы» Насрулу отдали США
Лия Мурадьян